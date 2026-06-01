Portes-Ouvertes chantier préventif Inrap de Font-Romeu, chantier de fouilles archéologiques préventives Inrap – lieu-dit La Serra, Font-Romeu-Odeillo-Via

Portes-Ouvertes chantier préventif Inrap de Font-Romeu Samedi 13 juin, 09h00, 13h30 chantier de fouilles archéologiques préventives Inrap – lieu-dit La Serra Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Après un premier diagnostic réalisé en 2023, la fouille d’archéologie préventive réalisée par l’Inrap depuis fin avril permettra d’apporter un nouvel éclairage sur l’habitat de la région de Cerdagne à la Protohistoire. Une importante quantité de céramiques, vases de stockages et foyer, et des outils en pierre, tels que des meules, ont permis aux archéologues d’identifier la présence d’une occupation agraire ou d’un hameau s’inscrivant dans un réseau d’habitats plus large de la fin de l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer. Sur le lieu-dit de La Serra, l’implantation de l’habitat, sur une pente douce, semble avoir été déterminée par la présence d’une barrière rocheuse naturelle plutôt que par la présence d’un promontoire.

chantier de fouilles archéologiques préventives Inrap – lieu-dit La Serra lieu-dit La Serra, 66120 Font-Romeu-Odeilla-Via Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie Depuis fin avril et jusque juillet 2026, une opération d’archéologie préventive dirigée par l’Inrap, conduite sur prescription du Service régional de l’archéologie, intervient sur près de 6000m² en amont de la construction d’un lotissement de 23 lots porté par la société la SAS La Trinité

D’après un premier diagnostic réalisé en 2023, la fouille d’archéologie préventive réalisée par l’Inrap depuis fin avril permettra d’apporter un nouvel éclairage sur l’habitat de la région de à la de…

© Virginie Archimbeau, Inrap