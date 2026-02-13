Comment adapter ses vêtements pour garder son autonomie ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Comment adapter ses vêtements pour garder son autonomie ? Dimanche 15 février, 15h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit. Réservation conseillée.

Présentation des techniques d’adaptation de vêtements et des activités de l’Adaptelier, entreprise inclusive qui propose des services de couture adaptés pour les personnes en perte d’autonomie. Objectif : faciliter l’habillage grâce à des systèmes d’ouverture et de fermeture spécialisés.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/journees-innovation-sante/programme-du-dimanche-15-fevrier »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/journees-innovation-sante/programme-du-dimanche-15-fevrier La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

