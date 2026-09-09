Comment draguer après 50 ans… ou sur un malentendu Troyes
samedi 21 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Comment draguer après 50 ans… ou sur un malentendu
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 22 – 22 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22 2027-02-12
Une comédie à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où tout peut basculer sur un malentendu !
Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants et des situations plus loufoques les unes que les autres.
Des coachs perchés, des conseils foireux, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis.
Parce qu’au fond, quand on lâche prise, c’est souvent là que le miracle arrive !
Avec énergie et fantaisie, 2 comédiens endossent 14 rôles dans un enchaînement de situations tendres, parfois absurdes qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit.
Une comédie pétillante qui célèbre l’amour, les ratés… et le plaisir de recommencer, à tout âge.
Parce que coach ou pas, l’amour finit toujours par triompher… enfin, presque !
Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie… .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Comment draguer après 50 ans… ou sur un malentendu Troyes a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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