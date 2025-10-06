COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – SALLE JEAN RENOIR Chambery

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2026-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les hauts et les bas de la séduction après 50 ans !Dans cette comédie à sketch, une galerie de quinquas maladroits en quête d’amour s’en remet à des coachs en séduction plus perchés que compétents. Résultat ? Des conseils foireux, des rencontres qui dérapent et une avalanche de situations aussi absurdes que savoureuses.Entre rires francs, tendresse inattendue et autodérision joyeuse, cette comédie portée par 14 personnages hauts en couleurs (incarnés par Séverine Warneys et Frédéric Sandeau) célèbre les galères sentimentales et les miracles qui en naissent et nous rappelle que l’amour se vit avec humour et une bonne dose de second degré.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE JEAN RENOIR 30 RUE NICOLAS PARENT 73000 Chambery 73