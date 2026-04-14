Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents, Autre lieu, Genève

Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents 9 – 23 juin, les mardis Autre lieu

CHF 120.- (tarif solidaire), CHF 180.- (tarif plein), CHF 240.- (tarif de soutien au projet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Transmettre l’écologie aux enfants : et si on changeait de discours ?

Parler d’environnement avec nos enfants est un défi majeur. Comment aborder l’urgence climatique sans leur transmettre notre anxiété ? Comment éviter le sermon moralisateur (« il faut trier », « il ne faut pas gaspiller ») pour leur donner vraiment envie d’agir ?

Ce cycle de 3 ateliers interactifs, organisé par l’association Parents d’avenir, est conçu pour vous aider à construire une posture éducative alignée avec vos valeurs, basée sur la joie et la coopération plutôt que sur la peur.

Au programme de ces trois soirées :

Accueillir les émotions : Apprendre à écouter ses questions, ses doutes ou ses résistances sans les corriger, mais en les valorisant.

Changer de langage : Passer du « il faut » au « j’ai envie de vivre ça avec toi ».

Ancrer dans les valeurs : Transmettre le respect, le soin et la justice plutôt que la culpabilité.

Rendre l’enfant acteur : Faire de lui un co-auteur de la transition, et non un simple exécutant.

Animé par Monica Serlavos, ce cycle s’adresse à tous les parents et accompagnants d’enfants désireux de trouver les mots justes pour éveiller leurs enfants au vivant, avec légèreté et profondeur.

Informations pratiques :

Dates : 3 mardis consécutifs – 9, 16 et 23 juin 2026

3 mardis consécutifs – 9, 16 et 23 juin 2026 Heure : 19h30 – 21h00

19h30 – 21h00 Lieu : Arcade Mère et Terre, Rue Jean-Robert-Chouet 6, Genève

Arcade Mère et Terre, Rue Jean-Robert-Chouet 6, Genève Tarifs (pour le cycle complet) : CHF 120.- (tarif solidaire) I CHF 180.- (tarif plein) I CHF 240.- (tarif de soutien au projet)

(pour le cycle complet) : CHF 120.- (tarif solidaire) I CHF 180.- (tarif plein) I CHF 240.- (tarif de soutien au projet) Inscription : Obligatoire. Places limitées. https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-thematique-comment-parler-decologie-a-nos-enfants/e0872180-1fb1-46ab-85ac-dba8573ba22c/events/388590

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-thematique-comment-parler-decologie-a-nos-enfants/e0872180-1fb1-46ab-85ac-dba8573ba22c/events/388590 »}] [{« link »: « http://www.parentsdavenir.ch »}, {« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-thematique-comment-parler-decologie-a-nos-enfants/e0872180-1fb1-46ab-85ac-dba8573ba22c/events/388590 »}]

Comment évoquer la crise climatique sans angoisser nos enfants ? Un cycle de 3 ateliers pour transformer vos peurs en outils concrets et transmettre le goût d’agir, loin de la culpabilité.

Monica Serlavos