Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents, Autre lieu, Genève

Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents, Autre lieu, Genève

Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents, Autre lieu, Genève mardi 9 juin 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : CHF 120.- (tarif solidaire), CHF 180.- (tarif plein), CHF 240.- (tarif de soutien au projet)

Comment parler climat sans faire peur ? Le cycle atelier pour parents 9 – 23 juin, les mardis Autre lieu

CHF 120.- (tarif solidaire), CHF 180.- (tarif plein), CHF 240.- (tarif de soutien au projet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Transmettre l’écologie aux enfants : et si on changeait de discours ?
Parler d’environnement avec nos enfants est un défi majeur. Comment aborder l’urgence climatique sans leur transmettre notre anxiété ? Comment éviter le sermon moralisateur (« il faut trier », « il ne faut pas gaspiller ») pour leur donner vraiment envie d’agir ?
Ce cycle de 3 ateliers interactifs, organisé par l’association Parents d’avenir, est conçu pour vous aider à construire une posture éducative alignée avec vos valeurs, basée sur la joie et la coopération plutôt que sur la peur.

Au programme de ces trois soirées :

  • Accueillir les émotions : Apprendre à écouter ses questions, ses doutes ou ses résistances sans les corriger, mais en les valorisant.

  • Changer de langage : Passer du « il faut » au « j’ai envie de vivre ça avec toi ».

  • Ancrer dans les valeurs : Transmettre le respect, le soin et la justice plutôt que la culpabilité.

  • Rendre l’enfant acteur : Faire de lui un co-auteur de la transition, et non un simple exécutant.

Animé par Monica Serlavos, ce cycle s’adresse à tous les parents et accompagnants d’enfants désireux de trouver les mots justes pour éveiller leurs enfants au vivant, avec légèreté et profondeur.

Informations pratiques :

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-thematique-comment-parler-decologie-a-nos-enfants/e0872180-1fb1-46ab-85ac-dba8573ba22c/events/388590 »}] [{« link »: « http://www.parentsdavenir.ch »}, {« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-thematique-comment-parler-decologie-a-nos-enfants/e0872180-1fb1-46ab-85ac-dba8573ba22c/events/388590 »}]
Comment évoquer la crise climatique sans angoisser nos enfants ? Un cycle de 3 ateliers pour transformer vos peurs en outils concrets et transmettre le goût d’agir, loin de la culpabilité.

Monica Serlavos

À voir aussi à Genève