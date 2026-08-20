Comment préserver notre forêt ?, Tuc des neuf églises, Capbreton

Informations pratiques

Comment préserver notre forêt ? Samedi 19 septembre, 11h00 Tuc des neuf églises Landes

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) vous propose :

Comment préserver notre forêt ? Partez en balade aux côtés d’Arnaud Bassibey, de l’Office national des forêts, pour découvrir le site et mieux comprendre son environnement naturel.

Inscription obligatoire sur https://billetterie.festik.net/capbreton/product/comment-preserver-notre-foret-balade-et-rencontre

Renseignements au 05 58 72 96 05.

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Balade et rencontre avec Arnaud Bassibey, ONF.

© Jean Leblanc