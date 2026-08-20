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Comment préserver notre forêt ?, Tuc des neuf églises, Capbreton

samedi 19 septembre 2026 · Tuc des neuf églises · Capbreton

Comment préserver notre forêt ?, Tuc des neuf églises, Capbreton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tuc des neuf églises
Adresse
40065 Capbreton
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Comment préserver notre forêt ? Samedi 19 septembre, 11h00 Tuc des neuf églises Landes

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) vous propose :
Comment préserver notre forêt ? Partez en balade aux côtés d’Arnaud Bassibey, de l’Office national des forêts, pour découvrir le site et mieux comprendre son environnement naturel.
Inscription obligatoire sur https://billetterie.festik.net/capbreton/product/comment-preserver-notre-foret-balade-et-rencontre
Renseignements au 05 58 72 96 05.

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Balade et rencontre avec Arnaud Bassibey, ONF.

© Jean Leblanc

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