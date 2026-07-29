La Table Nomade Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

La Table Nomade Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:45:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Dîner éphémère avec Gastronomada et sa Chef Eva aux influences multiples. Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.

Dîner éphémère avec Gastronomada et sa Chef Eva aux influences multiples.

Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée. .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52 info@domainelapointe.fr

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English : La Table Nomade Domaine de la Pointe

Ephemeral dinner with Gastronomada and its multi-influenced Chef Eva. On the program: guided tour of the vineyard, tasting of the 5 Domaine wines and a dinner of 5 plates to round off the evening.

L’événement La Table Nomade Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-19 par OTI LAS