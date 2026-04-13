Comment réparer son vélo ?, 14 rue victor hugoy Bicyclette, Derval

Comment réparer son vélo ? Vendredi 22 mai, 14h00 14 rue victor hugoy Bicyclette Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo. Au programme : diagnostic, réglage des freins, changement des pneus et des dérailleurs

Inscription auprès de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 02 49 58 00 88 OU 02 28 14 04 39 OU par mail : mobilites@sudvendeelittoral.fr

14 rue victor hugoy Bicyclette 14 rue victor hugo Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:mobilites@sudvendeelittoral.fr »}]

Venez chouchouter votre vélo !