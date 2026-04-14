Vélos à l’essai et petites réparations, 14 rue victor hugo Bicyclette, Derval
Vélos à l’essai et petites réparations, 14 rue victor hugo Bicyclette, Derval samedi 30 mai 2026.
Vélos à l’essai et petites réparations Samedi 30 mai, 14h00 14 rue victor hugo Bicyclette Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Vous pourrez aussi apporter votre propre vélo pour lui donner une seconde vie : diagnostic, petites réparations et réglages seront réalisés sur place.
14 rue victor hugo Bicyclette 14 rue victor hugo Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez tester différents types de vélos et profiter des conseils d’un pro pour guider vos choix !