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Vélos à l’essai et petites réparations, 14 rue victor hugo Bicyclette, Derval

Vélos à l’essai et petites réparations, 14 rue victor hugo Bicyclette, Derval samedi 30 mai 2026.

Lieu : 14 rue victor hugo Bicyclette

Adresse : 14 rue victor hugo

Ville : 44590 Derval

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Vélos à l’essai et petites réparations Samedi 30 mai, 14h00 14 rue victor hugo Bicyclette Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Vous pourrez aussi apporter votre propre vélo pour lui donner une seconde vie : diagnostic, petites réparations et réglages seront réalisés sur place.

14 rue victor hugo Bicyclette 14 rue victor hugo Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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