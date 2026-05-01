Commune Planète Rencontre forestière Couesmes
Commune Planète Rencontre forestière Couesmes samedi 30 mai 2026.
Couesmes
Commune Planète Rencontre forestière
Chapelle Saint Nicolas Couesmes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une après-midi nature en forêt ouverte à tous (familles, enfants, curieux) pour découvrir la forêt autrement !
Rencontre forestière Commune Planète 2026
Une après-midi nature en forêt ouverte à tous (familles, enfants, curieux) pour découvrir la forêt autrement !
Au programme balade commentée, découverte de l’écosystème forestier, biodiversité, rôle de la forêt face au changement climatique…
Avec des intervenants locaux passionnés, dont un photographe animalier.
À prévoir sécateur, loupe, bonnes chaussures, eau et tenue adaptée à la météo
Une belle occasion de mieux connaître la création pour mieux en prendre soin.
Participation libre .
Chapelle Saint Nicolas Couesmes 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 83 32 90 festival.communeplanete37@gmail.com
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English :
An afternoon in the forest open to all (families, children, the curious) to discover the forest in a different way!
L’événement Commune Planète Rencontre forestière Couesmes a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE