Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult rue de la croix Guissény
jeudi 13 août 2026 · rue de la croix · Guissény
Informations pratiques
Guissény
Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult
rue de la croix Barrachou Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Entre théâtre et musique, la compagnie SUMAK fait frémir La Scène Volubile d’une création sensible et habitée. Depuis Guissény, elle tisse des paysages d’écoute où les voix, les sons et les silences du territoire dialoguent. Céline Sorin y déploie un concert-conté nourri des légendes bretonnes Dahut, le roi Marc’h, Tristan et Iseult s’y croisent, revisités avec ironie et éclats contemporains. La musique en live de Samir Dib enveloppe ces récits, ouvrant un espace de rêve et d’immersion. .
rue de la croix Barrachou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45
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English :
L’événement Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult Guissény a été mis à jour le 2026-07-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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