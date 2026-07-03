Les Dimanches de Brendaouez Eva Helia Chapelle Guissény

Informations pratiques

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Eva Helia

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

Eva Helia chanson pop électro

Compositrice, interprète, entourée de son piano et de ses machines, Eva Hélia nous entraîne entre tempêtes et accalmies, confidences et émotions, incarnant par sa voix et sa présence la douceur et la force. .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Eva Helia Guissény a été mis à jour le 2026-07-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne