Les Dimanches de Brendaouez Anasyrma Chapelle Guissény

Informations pratiques

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Anasyrma

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

Anasyrma polyphonie, voix de femmes, musique électronique

Même si on a essayé de les faire taire, les femmes ont toujours trouvé le moyen de chanter. Les trois musiciennes redonnent vie aux chants de femmes en langue française du 12eme siècle à nos jours. .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Anasyrma Guissény a été mis à jour le 2026-07-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne