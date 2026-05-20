Guissény

Sur la piste des blaireaux !

Saint-Gildas Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Parmi les mammifères de nos campagnes, les blaireaux sont parmi les plus grands mais leur vie nocturne ne nous permet que rarement de les voir. A qui sait ouvrir l’œil, les blaireaux laissent souvent des traces visibles de leur présence… Partez sur leur piste en traquant les indices !

Sur réservation. .

Saint-Gildas Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07

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English :

L’événement Sur la piste des blaireaux ! Guissény a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne