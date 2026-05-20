Sur la piste des blaireaux ! Guissény
Sur la piste des blaireaux ! Guissény mercredi 5 août 2026.
Guissény
Sur la piste des blaireaux !
Saint-Gildas Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Parmi les mammifères de nos campagnes, les blaireaux sont parmi les plus grands mais leur vie nocturne ne nous permet que rarement de les voir. A qui sait ouvrir l’œil, les blaireaux laissent souvent des traces visibles de leur présence… Partez sur leur piste en traquant les indices !
Sur réservation. .
Saint-Gildas Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07
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English :
L’événement Sur la piste des blaireaux ! Guissény a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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