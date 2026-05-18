Les Dimanches de Brendaouez Brieg Guervenno Chapelle Guissény

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Brieg Guervenno

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

Brieg Guervenno folk/rock breton

Inspiré par des artistes tels que Sigur Ros pour leur folk épique ou encore par Anohni pour son chant intime, le chanteur breton s’inscrit désormais dans l’exploration de son univers intérieur en y ajoutant toujours plus de profondeur. La voix de Brieg porte haut et en breton, une poésie à la fois ancrée dans la terre et tournée vers l’avenir. .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Brieg Guervenno Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne