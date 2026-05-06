Vendredi du Brennig Kafe Lâcher de veaux & PNP&P BRENNIG KAFE Guissény
Vendredi du Brennig Kafe Lâcher de veaux & PNP&P BRENNIG KAFE Guissény vendredi 17 juillet 2026.
Guissény
Vendredi du Brennig Kafe Lâcher de veaux & PNP&P
BRENNIG KAFE 4 ROUTE DU PORT Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 01:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Lâcher de veaux + PNP&P (musique hybride)
Ouverture du bar à 16h, début des concerts à 18h30, food truck sur place, fermeture à 1h. .
BRENNIG KAFE 4 ROUTE DU PORT Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 68 66 30 51
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English : Vendredi du Brennig Kafe Lâcher de veaux & PNP&P
L’événement Vendredi du Brennig Kafe Lâcher de veaux & PNP&P Guissény a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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