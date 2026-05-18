Les Dimanches de Brendaouez Lune Bleue et Brings Chapelle Guissény

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Lune Bleue et Brings

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

Lune Bleue et Brings chanson groovy

Lune Bleue & Bring’s c’est la rencontre entre la créativité de Lune Bleue Trio et la poésie scandée de Bring’s. De cette fusion naît des moments suspendus …

Avec Lune Bleue & Bring’s, on danse avec les mots ou on voyage avec les pieds, à vous de voir ! .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Lune Bleue et Brings Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne