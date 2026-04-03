Découverte des oiseaux le Curnic Guissény
Découverte des oiseaux le Curnic Guissény dimanche 21 juin 2026.
Guissény
Découverte des oiseaux
le Curnic Parking plage du Curnic Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-05 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06
Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .
le Curnic Parking plage du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English : Découverte des oiseaux
L’événement Découverte des oiseaux Guissény a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne