Découverte des oiseaux le Curnic Guissény

Guissény

Découverte des oiseaux

le Curnic Parking plage du Curnic Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-05 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06

Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .

le Curnic Parking plage du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

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English : Découverte des oiseaux

L’événement Découverte des oiseaux Guissény a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne