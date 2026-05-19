Représentation théatrale Le ravissement d’Adèle Salle communale Guissény

Guissény

Représentation théatrale Le ravissement d’Adèle

Salle communale Rue chanoine Rannou Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Et si les secrets d’un village remontaient enfin à la surface…?

La Cie Épicétou vous invite à découvrir Le ravissement d’Adèle , une pièce captivante de Rémi De Vos mise en scène par Céline Sorin.

Dans un village où tout le monde se connait, la mystérieuse disparition d’Adèle fait naître rumeurs, soupçons et révélations inattendues…

Au fil de l’enquête, les habitants dévoilent leurs blessures, leurs secrets et leurs vérités cachées, dans une atmosphère aussi tendue qu’émouvante.

Une pièce intense, humaine et pleine de rebondissements, portée par une troupe de comédiens passionnés ! .

Salle communale Rue chanoine Rannou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 08 55 13 10

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English :

L’événement Représentation théatrale Le ravissement d’Adèle Guissény a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne