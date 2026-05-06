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Vendredi du Brennig Kafe Tekmao BRENNIG KAFE Guissény

Vendredi du Brennig Kafe Tekmao BRENNIG KAFE Guissény vendredi 12 juin 2026.

Lieu : BRENNIG KAFE

Adresse : 4 ROUTE DU PORT

Ville : 29880 Guissény

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Guissény

Vendredi du Brennig Kafe Tekmao

BRENNIG KAFE 4 ROUTE DU PORT Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 01:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Concert Tekmao Techno trad
Ouverture du bar à 16h, début des concerts à 18h30, food truck sur place, fermeture à 1h.   .

BRENNIG KAFE 4 ROUTE DU PORT Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 68 66 30 51 

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English : Vendredi du Brennig Kafe Tekmao

L’événement Vendredi du Brennig Kafe Tekmao Guissény a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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