Juliette Piano Solo concert supplémentaire exceptionnel Scène Volubile Guissény

Guissény

Juliette Piano Solo concert supplémentaire exceptionnel

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

JULIETTE Piano Solo Concert exceptionnel supplémentaire Piano-Voix à La Scène Volubile.

Une voix, un piano, et l’essentiel. Habituée aux grandes salles, Juliette choisit l’intimité du Volubile, attirée par ces soirées dont on murmure qu’elles sont inoubliables. Un piano-voix rare, sincère, vibrant, un concert-événement, précieux, à ne surtout pas manquer. La chanteuse Juliette, figure incontournable de la chanson française contemporaine, revisite ses plus belles chansons avec une intensité et une sensibilité rare, révélant toute la richesse de son univers artistique. Ce concert piano-voix promet une immersion totale dans son monde musical, où la puissance de sa voix et la délicatesse de l’accompagnement se conjuguent pour offrir un spectacle chaleureux et poignant. Pour les amateurs de chansons françaises et pour tous ceux qui aiment se laisser transporter par la voix et les textes, cette soirée exceptionnelle est une expérience à ne pas manquer. .

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

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L’événement Juliette Piano Solo concert supplémentaire exceptionnel Guissény a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne