Baie à Baie rue du Chanoine Ranou Guissény
Baie à Baie rue du Chanoine Ranou Guissény mercredi 5 août 2026.
Guissény
Baie à Baie
rue du Chanoine Ranou Maison communale Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Randonnée pédestre de Guissény à Goulven. 4 distances sont proposées :
27 km, départ de Guissény à 9h30.
18 km, départ du poste SNSM de Boutrouilles à Kerlouan à 11h.
12 km, départ du parking du phare de Pontusval à 13h30.
6 km, départ du poste SNSM de Kerurus à Plounéour-Trez à 15h15.
Ravitaillements, goûter, animation, informations et inscriptions sur https://tinyurl.com/HelloAsso-BaB2026 ou sur place. .
rue du Chanoine Ranou Maison communale Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 31 67 47 82
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English :
L’événement Baie à Baie Guissény a été mis à jour le 2026-06-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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