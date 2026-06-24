Baie à Baie rue du Chanoine Ranou Guissény

Guissény

Baie à Baie

rue du Chanoine Ranou Maison communale Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Randonnée pédestre de Guissény à Goulven. 4 distances sont proposées :

27 km, départ de Guissény à 9h30.

18 km, départ du poste SNSM de Boutrouilles à Kerlouan à 11h.

12 km, départ du parking du phare de Pontusval à 13h30.

6 km, départ du poste SNSM de Kerurus à Plounéour-Trez à 15h15.

Ravitaillements, goûter, animation, informations et inscriptions sur https://tinyurl.com/HelloAsso-BaB2026 ou sur place. .

rue du Chanoine Ranou Maison communale Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 31 67 47 82

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English :

L’événement Baie à Baie Guissény a été mis à jour le 2026-06-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne