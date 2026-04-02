Compétition de golf 12h de golf Jauréguiborde Arcangues
Compétition de golf 12h de golf Jauréguiborde Arcangues samedi 27 juin 2026.
Arcangues
Compétition de golf 12h de golf
Jauréguiborde Golf d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Vivez la 2e éditions de cet événement inédit mêlant compétition, convivialité et prestige. .
Jauréguiborde Golf d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 10 56 accueil@golfdarcangues.com
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English : Compétition de golf 12h de golf
L’événement Compétition de golf 12h de golf Arcangues a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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