Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues
Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues jeudi 25 juin 2026.
Arcangues
Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak
Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Demi finales
18h30 Trophée Monique Dieudonné en lever de rideau Aizkoa Iturrino et Marie Goyenetche contre Eloîse Sallaberry et Argitxu Behasteguy.
19h30 Masters Hoberenak . Mathieu Ospital et Peio Guichandut contre Iker Espinal et Baptiste Ducassou. .
Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak
L’événement Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes du village Arcangues 16 juin 2026
- Marché du mercredi Arcangues 17 juin 2026
- Visite commentée Sous le soleil qui chante… Arcangues 22 juin 2026
- Marché du mercredi Arcangues 24 juin 2026
- Compétition de golf 12h de golf Jauréguiborde Arcangues 27 juin 2026