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Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Trinquet d'Arcangues

Ville : 64200 Arcangues

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Demi finales
18h30 Trophée Monique Dieudonné en lever de rideau Aizkoa Iturrino et Marie Goyenetche contre Eloîse Sallaberry et Argitxu Behasteguy.
19h30 Masters Hoberenak . Mathieu Ospital et Peio Guichandut contre Iker Espinal et Baptiste Ducassou.   .

Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64 

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English : Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

L’événement Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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