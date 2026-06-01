Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Demi finales

18h30 Trophée Monique Dieudonné en lever de rideau Aizkoa Iturrino et Marie Goyenetche contre Eloîse Sallaberry et Argitxu Behasteguy.

19h30 Masters Hoberenak . Mathieu Ospital et Peio Guichandut contre Iker Espinal et Baptiste Ducassou. .

Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64

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English : Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

L’événement Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque