AGENDA · Lancieux
Compétition de golf Beryl Festival Cup Golf de Lancieux Lancieux
jeudi 30 juillet 2026 · Golf de Lancieux · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Compétition de golf Beryl Festival Cup
Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Beryl Festival Cup
Scramble à 2 Pitch & Putt
Inscription:
– A l’accueil du golf
– En ligne gaea.fr .
Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
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English :
L’événement Compétition de golf Beryl Festival Cup Lancieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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