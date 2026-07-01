Compétition de golf Beryl Festival Cup Golf de Lancieux Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Compétition de golf Beryl Festival Cup

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Beryl Festival Cup

Scramble à 2 Pitch & Putt

Inscription:

– A l’accueil du golf

– En ligne gaea.fr .

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Compétition de golf Beryl Festival Cup Lancieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme