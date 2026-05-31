Le jardin de la source en musique Ensemble Hédoné Rue de la Plage Lancieux

Lancieux

Le jardin de la source en musique Ensemble Hédoné

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.

Terres d’Espagne

Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Aragon … C’est un voyage festif à travers toute l’Espagne qui vous attend !

Si Albéniz s’impose comme un des compositeurs espagnols des plus charismatiques de la fin du XIXème siècle, il est très vite rejoint par Granados et De Falla. Chacun propose sa propre lecture du voyage espagnol, s’inspirant des mélodies, danses et rythmes du répertoire populaire. Les mélodies dramatiques de Rodrigo rappellent toujours le folklore du pays, alors que les chansons de Viardot sont un clin d’oeil au lien culturel étroit entretenu entre la France et l’Espagne.

Gratuit. .

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

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L’événement Le jardin de la source en musique Ensemble Hédoné Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme