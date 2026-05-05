Marcillac-la-Croisille

Compétition de natation en eau libre

lac de la Valette Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Compétition de natation en eau libre qui se tiendra le dimanche 14 juin 2026 à Marcillac-la-Croisille (dès 8h), sur la plage du Puy Nachet. (Etape de la coupe régionale)

Ouverte à toutes et à tous, cette journée conviviale réunira nageurs amateurs et confirmés autour de trois épreuves chronométrées

– 500 mètres

– 1500 mètres

– 3000 mètres

Ce rendez-vous sportif est une belle occasion de promouvoir la pratique de la natation en milieu naturel dans un cadre exceptionnel, au cœur de la Corrèze.

Les participants peuvent s’inscrire sur le site https://www.ffneaulibre.fr/

Renseignements sur https://rascassesventadour.clubeo.com/ .

lac de la Valette Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 07 82 92

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English : Compétition de natation en eau libre

L’événement Compétition de natation en eau libre Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières