Marcillac-la-Croisille

Spectacle d’accordéon

Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Un spectacle de Frédérique Valy et Rémi Sallard à l’initiative de l’école de Nougein.

Lieu La grange de Nougein

Réservation au 0634040430 ou par mail jolly.maryse@wanadoo.fr

Tarif 10€ .

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 04 30

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English : Spectacle d’accordéon

L’événement Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières