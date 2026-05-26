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Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille

Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille vendredi 5 juin 2026.

Ville : 19320 Marcillac-la-Croisille

Département : Corrèze

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Marcillac-la-Croisille

Spectacle d’accordéon

Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Un spectacle de Frédérique Valy et Rémi Sallard à l’initiative de l’école de Nougein.
Lieu La grange de Nougein
Réservation au 0634040430 ou par mail jolly.maryse@wanadoo.fr
Tarif 10€   .

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 04 30 

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English : Spectacle d’accordéon

L’événement Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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