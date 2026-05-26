Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille
Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille vendredi 5 juin 2026.
Marcillac-la-Croisille
Spectacle d’accordéon
Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Un spectacle de Frédérique Valy et Rémi Sallard à l’initiative de l’école de Nougein.
Lieu La grange de Nougein
Réservation au 0634040430 ou par mail jolly.maryse@wanadoo.fr
Tarif 10€ .
Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 04 30
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English : Spectacle d’accordéon
L’événement Spectacle d’accordéon Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières