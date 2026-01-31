Compétition de Tennis de Table Régionale Salle omnisports Pontivy
Compétition de Tennis de Table Régionale Salle omnisports Pontivy samedi 25 avril 2026.
Compétition de Tennis de Table Régionale
Salle omnisports Kerantré Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Samedi Interclubs régionaux jeunes
Dimanche Finales régionales par classement
Cette manifestation sportive recevra quelques 250 licenciés venus de toute la Bretagne et sera l’occasion de voir jouer des pongistes de niveau régional, tout près de chez vous.
Bar et restauration rapide sur place .
Salle omnisports Kerantré Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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L’événement Compétition de Tennis de Table Régionale Pontivy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté