Compétition de Tennis de Table Régionale Salle omnisports Pontivy

Compétition de Tennis de Table Régionale

Salle omnisports Kerantré Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Samedi Interclubs régionaux jeunes

Dimanche Finales régionales par classement

Cette manifestation sportive recevra quelques 250 licenciés venus de toute la Bretagne et sera l’occasion de voir jouer des pongistes de niveau régional, tout près de chez vous.

Bar et restauration rapide sur place .

Salle omnisports Kerantré Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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L’événement Compétition de Tennis de Table Régionale Pontivy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté