Compétition équestre pleine nature Mazerny
dimanche 20 septembre 2026 · Mazerny
Informations pratiques
Mazerny
Compétition équestre pleine nature
Domaine des loches Mazerny Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le domaine des Loches à Mazerny organise des compétitions équestres le dimanche 20 septembre. Deux disciplines de pleine nature sur des parcours variés des Crètes Préardennaises endurance sur des distances de 10 à 80km, ride and run (de 1km à 6 km). Buvette, petite restauration et exposants sur place.
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Domaine des loches Mazerny 08430 Ardennes Grand Est +33 6 63 22 19 28 endurardennes@laposte.net
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English :
The Domaine des Loches & Mazerny is hosting equestrian competitions on Sunday, September 20. Two outdoor disciplines on varied courses through the Crêtes Préardennaises: endurance rides ranging from 10 to 80 km, ride and run (from 1 km to 6 km). Refreshments, light meals, and vendors on site.
L’événement Compétition équestre pleine nature Mazerny a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme