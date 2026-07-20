Informations pratiques

Mazerny

Compétition équestre pleine nature

Domaine des loches Mazerny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le domaine des Loches à Mazerny organise des compétitions équestres le dimanche 20 septembre. Deux disciplines de pleine nature sur des parcours variés des Crètes Préardennaises endurance sur des distances de 10 à 80km, ride and run (de 1km à 6 km). Buvette, petite restauration et exposants sur place.

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Domaine des loches Mazerny 08430 Ardennes Grand Est +33 6 63 22 19 28 endurardennes@laposte.net

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English :

The Domaine des Loches & Mazerny is hosting equestrian competitions on Sunday, September 20. Two outdoor disciplines on varied courses through the Crêtes Préardennaises: endurance rides ranging from 10 to 80 km, ride and run (from 1 km to 6 km). Refreshments, light meals, and vendors on site.

L’événement Compétition équestre pleine nature Mazerny a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme