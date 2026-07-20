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AGENDA · Mazerny

Compétition équestre pleine nature Mazerny

dimanche 20 septembre 2026 · Mazerny

Compétition équestre pleine nature Mazerny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Domaine des loches
Ville
08430 Mazerny
Département
Ardennes
Tarif

Mazerny

Compétition équestre pleine nature

Domaine des loches Mazerny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Le domaine des Loches à Mazerny organise des compétitions équestres le dimanche 20 septembre. Deux disciplines de pleine nature sur des parcours variés des Crètes Préardennaises endurance sur des distances de 10 à 80km, ride and run (de 1km à 6 km). Buvette, petite restauration et exposants sur place.
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Domaine des loches Mazerny 08430 Ardennes Grand Est +33 6 63 22 19 28  endurardennes@laposte.net

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English :

The Domaine des Loches & Mazerny is hosting equestrian competitions on Sunday, September 20. Two outdoor disciplines on varied courses through the Crêtes Préardennaises: endurance rides ranging from 10 to 80 km, ride and run (from 1 km to 6 km). Refreshments, light meals, and vendors on site.

L’événement Compétition équestre pleine nature Mazerny a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme