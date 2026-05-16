Compétition-exposition canine Lancieux
Compétition-exposition canine Lancieux dimanche 28 juin 2026.
Lancieux
Compétition-exposition canine
Moulin de Buglais Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tous les deux ans depuis 2012, se tient au pied du Moulin de Buglais une compétition-exposition de chiens de race Colley. .
Moulin de Buglais Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
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English :
L’événement Compétition-exposition canine Lancieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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