Stage de kitesurf découverte Baie de Lancieux Lancieux 15 – 19 juin Tarif : 195€ licenciés FFSU, 210€ non licenciés

Organisé par l’ASUB (St Brieuc) et ouvert aux étudiants rennais

**Stage de kitesurf** pour les débutants / initités

**Du 15 au 19 juin à Lancieux** (22)

**Tarif:** 195 € licenciés FFSU ou 210€ non licnciés.

Le paiement est demandé au moment de l’inscription, afin de valider sa place au stage.

**9 places**

**Inscriptions à partir du mardi 24 mars à 13h** sur [votre espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

**Matériel à prévoir pour la pratique** : crème solaire, lunettes de soleil, cordons de lunettes.

**Matériel à prévoir pour l’hébergement** : draps, duvet, oreiller, serviettes de toilette

**A anticiper pour le stage** : déplacement jusqu’au site de Lancieux (possibilité d’être véhiculé sur place)

**Attention**, vous devez savoir nager 50m en milieu naturel pour confirmer votre inscription au stage : nous vous demanderons de signer une attestation sur l’honneur au début de celui-ci.

(En cas de besoin, vous pouvez venir à la piscine (vérifiez au préalable les créneaux d’ouverture au SIUAPS), pour vérifier votre savoir nager. Pour ceux qui le souhaitent, des créneaux d’entraînement seront mis en place les lundis et mercredis entre 12h et 14h après les vacances de Pâques, à la piscine de Villejean.)

**Vous devez également être en bonne condition physique**

Descriptif détaillé du stage :

[https://www.asub22.fr/page/2664492-stages](https://www.asub22.fr/page/2664492-stages)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00.000+02:00

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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

Baie de Lancieux plage de lancieux briantais Lancieux 22770 Côtes-d’Armor



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