COMPLET Dinard Opening Dire Strait Experience Parvis du Manoir de Port Breton Dinard

Informations pratiques

Dinard

COMPLET Dinard Opening Dire Strait Experience

Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Grand moment de nostalgie vivifiante !

The Dire Straits Experience fait escale à Dinard à l’occasion de la tournée mondiale The Long Highway Tour !

Avec Chris White, ancien membre de Dire Straits.

Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis la première diffusion mondiale des premières notes de Sultans of Swing . Ce morceau nous a fait découvrir le guitariste et compositeur de génie Mark Knopfler, ainsi que la musique de Dire Straits. Trente ans se sont écoulés depuis la séparation de Dire Straits, laissant derrière eux un catalogue de compositions et d’interprétations musicales parmi les plus brillantes de l’âge d’or du rock et plus de cent vingt millions d’albums vendus.

Les groupes qui ont marqué une époque se séparent. Leurs enfants montent des tribute bands. Ceux de Dire Straits sont légion. Mais parmi eux, ici en l’occurrence, il y a des légataires qui ont fait partie de l’histoire, comme le saxophoniste Chris White.

Aujourd’hui, de jeunes fans découvrent leur musique et rejoignent l’immense communauté de fans à travers le monde. Face à une demande croissante de réécouter en live l’un des répertoires les plus emblématiques de l’histoire du rock, Chris White a fait appel au chanteur-compositeur Terence Reis pour reprendre le rôle de Mark Knopfler.

Ils sont accompagnés d’un groupe exceptionnel composé de certains des meilleurs musiciens professionnels du Royaume-Uni. Et grâce à cette nouvelle distribution, le groupe continue d’être une référence, voire pour certains un véritable mythe, notamment à l’extérieur de l’Occident

Depuis une dizaine d’années, le groupe hommage, perpétue l’héritage de Dire Straits et fait revivre cette musique emblématique avec une intensité intacte.

Reconnu à travers le monde comme l’hommage le plus fidèle à Dire Straits, The Dire Straits Experience restitue l’esprit et la puissance de ce groupe mythique avec une authenticité saisissante.

Dès la première note qui sort de ses lèvres, dès le premier coup de doigt sur les cordes de la guitare, on sait qu’il accomplit l’impossible. Terence Reis fait revivre Dire Straits à la perfection. Son souhait, transmettre l’héritage de Dire Straits !

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Placement libre debout.

BILLETTERIE

– Sur place Dinard Côte Tourisme 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur www.ville-dinard.fr .

Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement COMPLET Dinard Opening Dire Strait Experience Dinard a été mis à jour le 2026-08-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme