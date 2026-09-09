COMPLET – Mercredi des tout-petits, DON, Don

Informations pratiques

COMPLET – Mercredi des tout-petits Mercredi 9 septembre, 10h30 DON Nord

Sur inscription – Atelier Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

Rendez-vous : 10 h 30, site de la Louvière, parking rue Abbé Dubus

Durée : 1 h

Public : enfants de 1 à 3 ans

Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à animationnature@lillemetropole.fr

Contact : MEL au 06 30 46 37 16

DON 3 – 13 rue Abbè Dubus Don 59272 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animationnature@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 46 37 16 »}] [{« link »: « mailto:animationnature@lillemetropole.fr »}]

Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison.

Rémy Piazza