Complicité sonore quand la nature joue de la musique Mairie Étival

Informations pratiques

Étival

Complicité sonore quand la nature joue de la musique

Mairie 80 Rue de l’Église Étival Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique le vendredi 17 juillet de 09h30 à 12h à Étival, RDV devant la mairie.

Gratuit et ouvert à tous.

Vivez une expérience musicale inédite ! Savez-vous que les forêts, l’eau et les roches jouent de la musique ? Notre saxophoniste et éducateur à l’environnement vous emmène à la découverte de phénomènes acoustiques extraordinaires.

Jouant ensemble, les éléments naturels du paysage et le musicien se synchronisent en une harmonie parfaite pour vous faire découvrir des échos et des résonances d’une rare qualité.

Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura par mail ou par téléphone. .

Mairie 80 Rue de l’Église Étival 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

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English : Complicité sonore quand la nature joue de la musique

L’événement Complicité sonore quand la nature joue de la musique Étival a été mis à jour le 2026-07-20 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)