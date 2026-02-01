Compose tes playmobils Le Moulin à Café Paris

Compose tes playmobiles !

Le Moulin à Café collabore avec Rejoué pour organiser une grande collecte de Playmobil ! Playmobils en vrac ou complets ? > le point de collecte est directement au Moulin à Café.

L’objectif ? un atelier de reconstitution d’univers Playmobils, pour soutenir l’activité de Rejoué, association qui donne une seconde vie aux jouets !

On trie tous les dons (personnages, animaux, décors…) on complète les sets qui peuvent l’être, et pour tout ce qui reste on crée de nouveaux univers !

Les jeux prendront ensuite la direction de l’atelier Rejoué pour être nettoyé, avant de se retrouver en boutique, au 140 rue du château

Un événement joyeux, ouvert et collaboratif, à vivre en famille ou entre ami·es !

Samedi 28 février de 15h à 18h

Grande collecte de Playmobils – Reconstitution collective & solidaire

Le samedi 28 février 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

