Composez votre musique avec l’IA !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Composez votre musique avec l’IA ! Mercredi 17 juin, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Découvrez comment l’intelligence artificielle peut devenir un véritable partenaire de création musicale. Lors de ce temps en accès libre, les enfants pourront expérimenter différents outils permettant de générer des sons, des rythmes ou des mélodies grâce à l’IA.

À partir d’interfaces simples et accessibles dès 7 ans, chacun pourra explorer la composition musicale de manière ludique. Cet atelier vous invite à tester, écouter et créer.

Venez découvrir comment quelques mots, un rythme ou une idée peuvent se transformer en musique grâce aux outils numériques. Une occasion originale de s’initier à la création musicale tout en découvrant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Découvrez comment l’intelligence artificielle peut aider à créer de la musique. Testez des outils simples et laissez libre cours à votre imagination pour composer vos propres sons.

IA