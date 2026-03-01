Compostelle chemins de vie cinéma la bobine Pontchâteau
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25 20:00:00
2026-03-25
CINÉ DÉBAT
Connaissances du Monde
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin.
Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Pauline Wald
TARIF 8 € Réduit 7 € pour adhérents Bretagne Compostelle .
cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire
