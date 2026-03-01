Compostelle chemins de vie cinéma la bobine Pontchâteau

Compostelle chemins de vie

cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 20:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Compostelle Chemins de vie

CINÉ DÉBAT

Connaissances du Monde

À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin.

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Pauline Wald

TARIF 8 € Réduit 7 € pour adhérents Bretagne Compostelle .

cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Compostelle chemins de vie Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-04 par ADT44