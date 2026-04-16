COMPOSTELLE EN MINERVOIS Olonzac
COMPOSTELLE EN MINERVOIS Olonzac samedi 18 avril 2026.
Olonzac
COMPOSTELLE EN MINERVOIS
Parc municipal Olonzac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez une partie du Chemin de Compostelle à travers une randonnée au départ d’Olonzac et jusqu’à Rieux Minervois (15 km, sans difficulté). Retour en covoiturage.
Découvrez une partie du Chemin de Compostelle à travers une randonnée au départ d’Olonzac et jusqu’à Rieux Minervois (15 km, sans difficulté). Prévoir pique nique tiré du sac à Azille. Retour en covoiturage de Rieux Minervois vers Olonzac. .
Parc municipal Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 33 49 07 73
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English : COMPOSTELLE EN MINERVOIS
Discover part of the Chemin de Compostelle with a hike from Olonzac to Rieux Minervois (15 km, easy). Return by car-sharing.
L’événement COMPOSTELLE EN MINERVOIS Olonzac a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC