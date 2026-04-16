Olonzac

COMPOSTELLE EN MINERVOIS

Parc municipal Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez une partie du Chemin de Compostelle à travers une randonnée au départ d’Olonzac et jusqu’à Rieux Minervois (15 km, sans difficulté). Retour en covoiturage.

Découvrez une partie du Chemin de Compostelle à travers une randonnée au départ d’Olonzac et jusqu’à Rieux Minervois (15 km, sans difficulté). Prévoir pique nique tiré du sac à Azille. Retour en covoiturage de Rieux Minervois vers Olonzac. .

Parc municipal Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 33 49 07 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COMPOSTELLE EN MINERVOIS

Discover part of the Chemin de Compostelle with a hike from Olonzac to Rieux Minervois (15 km, easy). Return by car-sharing.

L’événement COMPOSTELLE EN MINERVOIS Olonzac a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC