Olonzac

RANDONNÉES DES ELISYQUES

Parc municpal Olonzac Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Les élisyques d’Olonzac organise deux parcours de marche de 9km et 13 km au profit de la fondation France Sclérose en plaques

Les élisyques d’Olonzac organise deux parcours de marche de 9km et 13 km au profit de la fondation France Sclérose en plaques.

Au départ du Parc municipal, 2 parcours sont proposés aux marcheurs.

Le partage du verre de l’amitié clôturera le parcours.

(Cette animation remplace le traditionnel Trail des élisyques pour 2026, celui-ci ne pouvant avoir lieu suite à la tempête Nils) .

Parc municpal Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 7 71 88 94 75

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English : RANDONNÉES DES ELISYQUES

Les élisyques d’Olonzac is organizing two 9km and 13km walks in aid of the France Sclérose en plaques foundation

L’événement RANDONNÉES DES ELISYQUES Olonzac a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC