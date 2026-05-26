SOIRÉE VINS DES VILLAGES SIRAN Olonzac

Olonzac

SOIRÉE VINS DES VILLAGES SIRAN

8 Place du Marché aux Herbes Olonzac Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Une soirée conviviale signée VEEM pour découvrir les vins du village de Siran. Profitez d’une dégustation locale accompagnée d’un buffet dînatoire de terroir au cœur d’Olonzac, idéale pour partager un moment détendu entre amateurs.

Plongez au cœur des saveurs du Minervois lors d’un nouveau rendez-vous de l’association VEEM (Vivre Ensemble En Minervois) mettant à l’honneur le patrimoine viticole de nos villages.

Pour cette édition, ce sont les cuvées de Siran qui s’invitent à votre table pour une expérience gustative et chaleureuse. Conçue pour favoriser les rencontres et le partage dans une ambiance détendue, cette soirée unique associe la découverte de vins locaux rigoureusement sélectionnés à un buffet dînatoire de saison, composé de charcuteries, fromages et pâtés savoureux.

Un moment privilégié pour échanger avec d’autres passionnés et amateurs de terroir, tout en savourant le savoir-faire de nos vignerons. Une formule complète où tout est prévu pour votre plaisir.

L’association VEEM (Vivre Ensemble En Minervois) œuvre pour le lien social et la convivialité à travers des événements culturels, festifs et gourmands dans nos villages. Elle vous invite à une soirée chaleureuse et détendue, placée sous le signe du partage et du terroir.

Tout est prévu : vin, nourriture, bonne humeur… il ne vous reste qu’à venir.

Ces soirées rencontrent un vif succès, pensez à vous inscrire rapidement pour garantir votre place et lever votre verre avec nous. .

8 Place du Marché aux Herbes Olonzac 34210 Hérault Occitanie oenology@veem.fr

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English :

Vins des Villages Cesseras

Join us for a relaxed, convivial evening, featuring the delicious wines of one of our local villages, accompanied by a light buffet (cheeses, pâtés, charcuterie).

This month, we’re highlighting the wines of Cesseras.

All wine and food are provided all you have to do is turn up!

Please register early

L’événement SOIRÉE VINS DES VILLAGES SIRAN Olonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC