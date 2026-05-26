Olonzac

SOIREE KARAOKE

Salle des fetes Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée karaoké festive à la salle des fêtes d’Oupia, organisée par l’association Carreaux sans Frontières et la Mairie. Venez chanter et danser dans une ambiance conviviale animée par DJ Steph, avec un service de boissons disponible sur place

L’association Carreaux sans Frontières, en partenariat avec la Mairie d’Oupia, vous invite à une soirée karaoké exceptionnelle placée sous le signe de la fête et du partage. Installé confortablement à la salle des fêtes du village, cet événement est l’occasion parfaite de monter sur scène, de révéler vos talents cachés ou simplement de venir encourager vos proches dans une ambiance survoltée. Pour assurer le show et faire vibrer la piste, la soirée sera rythmée et animée par le talentueux DJ Steph (Stéphane Bertheloot). Un service de vente de boissons sera également proposé sur place pour vous rafraîchir entre deux chansons. Un rendez-vous incontournable pour partager des rires, de la musique et d’excellents moments de complicité. .

Salle des fetes Olonzac 34210 Hérault Occitanie carreauxsansfrontieres@gmail.com

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English :

Boat trip and convivial meal

Don’t forget to book, places are limited…

L’événement SOIREE KARAOKE Olonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC