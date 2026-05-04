Olonzac

MARIUS

Avenue d’Homps Olonzac Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Plongez dans l’univers vibrant de Marcel Pagnol avec Marius, une pièce culte jouée en plein air, sous les étoiles. Dans le Vieux-Port de Marseille, Marius, jeune homme rêveur, travaille au bar de son père César. Amoureux de Fanny, il hésite entre son amour pour elle et son désir de partir en mer. Entre quiproquos, passions et drames, cette pièce emblématique !

Plongez dans l’univers vibrant de Marcel Pagnol avec Marius, une pièce culte jouée en plein air, sous les étoiles.

Entre rires, émotions et paysages provençaux, laissez-vous emporter par le talent des comédiens de la Compagnie Baudracco, reconnue pour ses mises en scène dynamiques et accessibles. Une expérience unique à ne pas manquer !

Dans le Vieux-Port de Marseille, Marius, jeune homme rêveur, travaille au bar de son père César. Amoureux de Fanny, il hésite entre son amour pour elle et son désir de partir en mer. Entre quiproquos, passions et drames, cette pièce emblématique célèbre l’amour, la liberté et les liens familiaux.

Buvette sur place et entracte. .

Avenue d’Homps Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 7 71 88 94 75

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English :

The Compagnie Baudracco, founded in 1997 by actor and director Jean-Claude Baudracco, began with cabaret shows over 5 years, including excerpts from Marcel Pagnol’s plays Cigalon and Marius.

L’événement MARIUS Olonzac a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC