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Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Sidonie et Compagnie Guingamp

Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Sidonie et Compagnie Guingamp jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Sidonie et Compagnie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Guingamp

Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Animé par Alain Fabre.   .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 71 32 74 

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English :

L’événement Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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