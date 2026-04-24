Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Sidonie et Compagnie Guingamp
Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Sidonie et Compagnie Guingamp jeudi 30 avril 2026.
Guingamp
Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Animé par Alain Fabre. .
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 71 32 74
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English :
L’événement Comprendre les shakras, les corps subtils et les méridiens Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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