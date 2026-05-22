Comptage national des oiseaux des jardins Pléneuf-Val-André
Comptage national des oiseaux des jardins Pléneuf-Val-André samedi 30 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Comptage national des oiseaux des jardins
Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum d’Histoire Naturel invitent tous les curieux de nature à consacrer 1 heure à observer et compter les oiseaux de leur jardin. .
Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Comptage national des oiseaux des jardins Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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