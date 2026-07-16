Comptage nocturne des tarentes de Maurétanie, Condrieu, Condrieu
mercredi 5 août 2026 · Condrieu
Informations pratiques
Comptage nocturne des tarentes de Maurétanie Mercredi 5 août, 21h30 Condrieu Rhône
Sur inscription sur le site de la LPO AURA
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T21:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-05T21:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:59:00+02:00
Sur un quartier de la rive droite du Rhône, les tarentes ont élu domicile.
Nous partirons, en petits groupes, les resencer à la nuit tombée.
Les comptages permettent de suivre et connaitre l’évolution des populations pour mieux les protéger.
Ceci est une sortie à but scientifique et ne fait pas office de sortie « découverte ».
Les photos seront interdites.
Prévoir jumelles, lampe et vêtements adaptés à la météo.
Activité à partir de 12 ans.
Le lieu de RDV sera précisé après inscription
Condrieu condrieu Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/comptage-nocturne-des-tarentes-de-mauretanie-5/ »}]
Venez contribuer à l’amélioration des connaissances sur l’espèce (population, répartition) en participant à ce comptage nocturne.
Lydie Dubois