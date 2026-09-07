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Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

mercredi 16 septembre 2026 · Parking de l'aérodrome de Falaise · Damblainville

Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Parking de l'aérodrome de Falaise
Adresse
Parking de l'aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE
Ville
14620 Damblainville
Département
Calvados

Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 16 septembre, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00

Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil ! Cette plante protégée nationalement fait partie d’espèces floristiques suivies annuellement sur le coteau.
Un accueil café/viennoiseries avec une présentation du site sont prévus. Les échanges peuvent se poursuivre autour d’un repas partagé une fois l’inventaire terminé, alors prenez votre pique-nique !
Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados
(Sur place/4h) – Niveau 1

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]
Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil !

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