Compter, jouer, participer ! Jouons avec les chiffres du quotidien, lu-médiathèque La Lettre Cenon, Cenon

Informations pratiques

Compter, jouer, participer ! Jouons avec les chiffres du quotidien Mercredi 23 septembre, 10h00, 14h30 lu-médiathèque La Lettre Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Une exposition photographique intitulée « Les maths dans mon quotidien », réalisée par les stagiaires de l’itinéraire 1 de l’HSP Socle du secteur de la rive droite, valorisant leurs expériences et leur regard sur l’usage des mathématiques dans la vie de tous les jours.

lu-médiathèque La Lettre Cenon 2 avenue du Président Vincent Auriol cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.illettrisme-journees.fr/events_2026/compter-jouer-participer-jouons-avec-les-chiffres-du-quotidien/ »}]

Compter, jouer, participer ! Jouons avec les chiffres du quotidien – Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme