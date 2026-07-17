ARNAUD DOLMEN & LE VITYGROOVE, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

ARNAUD DOLMEN & LE VITYGROOVE Jeudi 10 septembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 21€ | Tarif Abonné.e : 18€ | Tarif Infidèle : 18€ | Tarif PMR/PSH : 18€ | Enfants de moins de 12 ans : 16€ | JAZZ’N’WORLD : 15€ | Invitation Abonné.e : 0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Arnaud Dolmen est connu comme sideman éclectique de Laurent de Wilde, Jacques SchwarzBart, Mario Canonge, David Linx, Naïssam Jalal (et d’autres !). Il est aussi un compositeur hors pair, Victoire du Jazz 2025, un batteur mélodiste et un de ces prospecteurs qui bondissent de projets en découvertes. Pour les 40 ans du festival Jazz à Vienne en 2020, il décide de s’aventurer dans un nouveau champ musical, et en extrait une pépite : On Dimanch Maten. Le Vitygroove, Arnaud Dolmen au gouvernail, explore un univers composite, mêlant librement jazz contemporain, groove, transe, gwoka guadeloupéen, éclats électriques et chant créole. Sa musique métisse aux racines profondes, à la structuration complexe et aux extensions infinies, nous soulève vers des territoires baignés d’énergie solaire !

Dernier album : On Dimanch Maten (album Jazz à Vienne – Past & Future), 2022, Heavenly Sweetness

LINE UP

Arnaud Dolmen: batterie, chœurs – Gabriel Gosse : guitare, chœurs – Carl-Henri Morisset : piano, synthés, chœurs – Swaéli Mbappé: basse, chœurs – Adriano Tenorio : percussions

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/arnaud-dolmen-le-vitygroove-10092026-1830 »}]

Avec le Vitygroove, le batteur d’origine guadeloupéenne Arnaud Dolmen insuffle au jazz les pulsations “tripales” de l’arc antillais et s’affirme comme l’une des étoiles montantes du jazz français !