TRANSFORMÉ, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

TRANSFORMÉ Jeudi 17 septembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 21€ | Tarif Abonné.e : 18€ | Tarif Infidèle : 18€ | Tarif PMR/PSH : 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

L’audace et la propension à la réinterprétation talentueuse de répertoires, ce sont deux des points communs de ce duo complice d’artistes. Côté pile Sarah Murcia, musicienne aperçue aux côtés de Jacques Higelin, Piers Faccini, Rodolphe Burger et bien d’autres. Côté face, Fanny de Chaillé, directrice du tnba et de son école, metteuse en scène plurielle, attentive aux nouvelles manières de faire circuler les savoirs, sans souci de genre artistique. Le duo s’empare avec humour et audace de Transformer (opus de trente-six minutes sorti en 1972) pour en livrer un corps à corps à double voix -parlées, chantées, en anglais, en français- en résonance avec la relation profonde qu’entretenaient Lou Reed et David Bowie. Il en résulte une œuvre nouvelle dépouillée de ses atours pour en révéler l’essence musicale et textuelle que l’on avait fini par ne plus entendre.

LINE UP

Conception: Fanny de Chaillé et Sarah Murcia – Son: François-Xavier Villaverde

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/transforme-17092026-1830 »}]

Une contrebasse, une voix, l’album mythique de Lou Reed: le triptyque magique avec lequel Sarah Murcia et Fanny de Chaillé s’amusent pour partager une version revisitée de Transformer, plus de 50 …